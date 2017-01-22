Image Map – карта изображений – особый вид разметки html, при которой в изображении выделяются области, которые становятся активными ссылками.

Пример шапки сайта с иконками:



Это цельная картинка, но из области иконок обратной связи, твиттера, facebook и vk идут ссылки на соответствующие страницы.



Так выглядит схема разметки шапки:



Для того, чтобы

подготовить изображение для последующего создания карты изображений , нам потребуется отредактировать его в фотошопе или другом графическом редакторе. Подойдет даже фотошоп онлайн, для создания галереи подойдут сервисы для создания коллажей.

Рассмотрим конкретный пример наложения иконок на изображение

шапки в фотошопе:



Откройте изображение шапки блога и иконки социальных сетей в фотошоп. Возьмите инструмент “Перемещение” (самый верхний на панели инструментов) и перетяните иконку мышкой на шапку, поставьте ее в нужное место. То же самое проделайте с остальными иконками.

Код карты изображения (Image map) Привожу код для общего развития, чтобы знать, что “что где лежит” в случае, если придется править код. Далее в статье вы узнаете, как генерировать код Image map в специальном сервисе. <img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/9108/40839264.15/0_a8ef5_9ac3c703_XL.jpg" width="550" height="160" usemap="#image-maps1" />

<map name="image-maps1">

<area href="https://mycrib.ru/p/blog-page_10.html" shape="rect" alt="Создание Image Map (карты изображений)" target="_self" coords="193,72,254,128" />

<area href="https://vk.com/vgrafikeru" shape="rect" alt="Создание Image Map (карты изображений)" target="_self" coords="284,75,345,131" />

<area href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100004345658718" shape="rect" alt="Создание Image Map (карты изображений)" target="_self" coords="369,79,428,129" />

<area href="https://twitter.com/Vgrafike" shape="rect" alt="Создание Image Map (карты изображений)" target="_self" coords="457,81,516,131" />

<area href="http://www.image-maps.com/index.php?aff=mapped_users_2499" shape="rect" alt="Image Map" coords="548,158,550,160" /></map> Вначале прописывают код изображения (в примере, шапки блога) с заданными размерами (шириной и высотой) и заданным usemap.

где map – контейнер, в котором заключены элементы area. Последние задают координаты, форму области, ее размеры и ссылки.

Формы областей задают при помощи share, различают: circle – окружность. Ее расположение - координаты центра и величина радиуса coords="x1,y1,r”,

rect – прямоугольник. Координаты левого верхнего и правого нижнего углов coords="x1,y1,x2,y2"

poly – многоугольник. Расположение – определяются координаты каждого угла области coords="x1,y1...xN,yN",

default – форма области по умолчанию (прямоугольник).

В генераторе кода карты изображения Image-maps.com вы быстро получите код. В начале необходимо зарегистрироваться на сайте, регистрация не займет у вас много времени. Теперь вам нужно загрузить ваше изображение одним из двух способов: по url – вставьте адрес картинки в специальную строку “paste URL”

загрузить из компьютера – нажмите кнопку “Browse for file”

Загружаем картинку, нажав на кнопку



Через некоторое время вы увидите загруженное изображение, нажмите на ссылку “click to continue”:



В редакторе Image Map жмите правой кнопкой мыши, чтобы вызвать меню:



Расшифрую все пункты меню: Create Rect – создать прямоугольную область,

Create Poly – создать многоугольник,

Create Circle – содать овальную область,

Options – опции. Задаем название карты изображения, ссылка на изображение. Настройки image map.

Account – редактируем данные аккаунта – логин, пароль и пр.

Get Code – получить код html image map.

Comments, Help – помощь,

Refresh Page – обновить страницу,

Home Page – Главная страница. Для примера создадим прямоугольную область вокруг иконки “Письмо”. Выберите пункт Create Rect и с помощью мышки создайте область вокруг выбранной иконки:



Появилось окно с вкладками, где мы будем прописывать настройки области image map: Option . Здесь в графе Map URL прописываем адрес страницы, на которую будет ссылаться данная прямоугольная область карты изображения (в примере – иконка “Письмо”). Желательно прописать title, alt и ID.

. Здесь в графе Map URL прописываем адрес страницы, на которую будет ссылаться данная прямоугольная область карты изображения (в примере – иконка “Письмо”). Желательно прописать title, alt и ID. Events . Главное здесь – в каком окне будет открываться ссылка. Вбираем _blank для открытия в новом окне.

. Главное здесь – в каком окне будет открываться ссылка. Вбираем для открытия в новом окне. Setting . Background color – цвет заливки области, opacity – непрозрачность заливки (выбираем значение 0, если хотите отменить заливку), Border – цвет обводки и толщина, font color – цвет шрифта (при подписи областей, что доступно лишь в pro аккаунте). Когда все иконки шапки блога будут выделены, все настройки заданы, получаем код html Image map. Клик правой кнопкой мыши –> пункт “Get code”.