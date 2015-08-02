Vritme (Вритме): скачать музыку с вконтакте бесплатно

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Vrit.me скачать музыку, видео и фото вконтакте
Сервис Vritme поможет вам скачать музыку с вконтакте на компьютер, телефон или планшет. В этой статье пойдет речь о том, как это сделать, и почему сайт не работает.

Не работает vrit.me

Раньше сайт располагался на домене vrit.me, и предлагал установить расширение в браузер. Конечно, у этого сервиса были (скорее всего) проблемы с правообладателями, в связи с чем сайт переехал на новый домен. Теперь это сайт, расположенный по адресу vritme.net.

Ознакомьтесь также с другим способом скачивания музыки из вконтакте, то читайте статью 
Vritme – это бесплатный сайт для скачивания музыки вк. Поддерживается браузерами Google Chrome, Яндекс Браузером и других браузеров на базе Chromium.

Как скачать музыку на vritme

Вам нужно лишь зайти на сайт под своим аккаунтов вконтакте. Сразу вам будет доступно для скачки песни из ваших плейлистов. Если таковых у вас в профиле нет, или вы хотите качать совсем другую музыку, то воспользуйтесь поиском музыки в самом сервисе vritme.
 Если вам нужна музыкальная композиция, то наведите на нее и нажмите на появившуюся стрелочку для скачивания. Готово!
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Расширение

Далее в статье информация устарела, так как данное расширение Вритме перестало существовать.
Расширение vritme легко устанавливается, вам достаточно перейти на главную страницу расширения и нажать на кнопку “Скачать расширение”.
Плюсы расширения:

  • отсутствие рекламы,
  • простое,
  • доступно множество функций,
  • бесплатное.
  • функция массовой загрузки файлов вконтакте,

Как пользоваться расширением vritme

Скачиваем музыку с vk оптом – множественное скачивание:

  • Нажмите “скачать несколько” в настройках расширения vrit.me,
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  • Кликом мышки выделите нужные музыкальные композиции  2015-08-02_20-31-41
  • или воспользуйтесь быстрой кнопкой “Выделить все”
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  • “Скачать N аудио” – скачиваем музыку на компьютер:
    скачать 2 аудио

Если вы ведете канал на Youtube, то группа  Музыка для Youtube / Без авторских прав поможет решить вопрос с размещением звукового сопровождения в ваших роликах. Читайте подробнее музыка для Youtube.
С помощью расширения vrit.me вы можете скачивать видео с vk:
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Выбираем нужное разрешение и качаем.
Скачать фотографии и целые альбомы из vkontakte.
По аналогии с музыкой вы можете скачивать как отдельные фото, так и несколько выбранных фото, так и целый альбом.
Для скачивания одного фото, достаточно нажать на кнопку “скачать фото” со страницы просмотра.
скачать фото
на странице альбома, вы можете выбрать группу фото или выделить все фото альбома и отправить на скачивание. Кликните скриншоты для увеличения:
скачать альбомыскачать несколько фото
Установите для скачивания с vkontaktе.
Читайте как скачивать вконтакте в других браузерах

Видеообзор расширения vritme

Опубликовано Иванова Наталья

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