Vritme (Вритме): скачать музыку с вконтакте бесплатно
Сервис Vritme поможет вам скачать музыку с вконтакте на компьютер, телефон или планшет. В этой статье пойдет речь о том, как это сделать, и почему сайт не работает.
Не работает vrit.me
Раньше сайт располагался на домене vrit.me, и предлагал установить расширение в браузер. Конечно, у этого сервиса были (скорее всего) проблемы с правообладателями, в связи с чем сайт переехал на новый домен. Теперь это сайт, расположенный по адресу vritme.net.
Vritme – это бесплатный сайт для скачивания музыки вк. Поддерживается браузерами Google Chrome, Яндекс Браузером и других браузеров на базе Chromium.
Как скачать музыку на vritme
Расширение
Плюсы расширения:
- отсутствие рекламы,
- простое,
- доступно множество функций,
- бесплатное.
- функция массовой загрузки файлов вконтакте,
Как пользоваться расширением vritme
Скачиваем музыку с vk оптом – множественное скачивание:
- Нажмите “скачать несколько” в настройках расширения vrit.me,
- Кликом мышки выделите нужные музыкальные композиции
- или воспользуйтесь быстрой кнопкой “Выделить все”
- “Скачать N аудио” – скачиваем музыку на компьютер:
Если вы ведете канал на Youtube, то группа Музыка для Youtube / Без авторских прав поможет решить вопрос с размещением звукового сопровождения в ваших роликах. Читайте подробнее музыка для Youtube.
С помощью расширения vrit.me вы можете скачивать видео с vk:
Выбираем нужное разрешение и качаем.
Скачать фотографии и целые альбомы из vkontakte.
По аналогии с музыкой вы можете скачивать как отдельные фото, так и несколько выбранных фото, так и целый альбом.
Для скачивания одного фото, достаточно нажать на кнопку “скачать фото” со страницы просмотра.
на странице альбома, вы можете выбрать группу фото или выделить все фото альбома и отправить на скачивание. Кликните скриншоты для увеличения:
Установите для скачивания с vkontaktе.
Читайте как скачивать вконтакте в других браузерах