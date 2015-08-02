Vritme (Вритме): скачать музыку с вконтакте бесплатно



Сервис Vritme поможет вам скачать музыку с вконтакте на компьютер, телефон или планшет. В этой статье пойдет речь о том, как это сделать, и почему сайт не работает. Сервис Vritme поможет вам скачать музыку с вконтакте на компьютер, телефон или планшет. В этой статье пойдет речь о том, как это сделать, и почему сайт не работает.

Не работает vrit.me

Раньше сайт располагался на домене vrit.me, и предлагал установить расширение в браузер. Конечно, у этого сервиса были (скорее всего) проблемы с правообладателями, в связи с чем сайт переехал на новый домен. Теперь это сайт, расположенный по адресу vritme.net.



Vritme – это бесплатный сайт для скачивания музыки вк. Поддерживается браузерами Google Chrome, Яндекс Браузером и других браузеров на базе Chromium. Ознакомьтесь также с другим способом скачивания музыки из вконтакте, то читайте статью Vritme – это бесплатный сайт для скачивания музыки вк. Поддерживается браузерами Google Chrome, Яндекс Браузером и других браузеров на базе Chromium.

Как скачать музыку на vritme

Вам нужно лишь зайти на сайт под своим аккаунтов вконтакте. Сразу вам будет доступно для скачки песни из ваших плейлистов . Если таковых у вас в профиле нет, или вы хотите качать совсем другую музыку, то воспользуйтесь поиском музыки в самом сервисе vritme.

Если вам нужна музыкальная композиция, то наведите на нее и нажмите на появившуюся стрелочку для скачивания. Готово!

Расширение

Далее в статье информация устарела, так как данное расширение Вритме перестало существовать.