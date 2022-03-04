Google Adsense заблокировали в России. Альтернатива монетизации сайта

28 февраля 2022 года вебмастера обнаружили падение дохода с Google Adsense. Началось все с политической рекламой, которая транслировалась через рекламу Google. Как предполагается, Роскомнадзор заблокировал Adsense на уровне провайдеров из-за агрессивной рекламы. Сегодня же 4 марта компания прислала сообщение блогерам Youtube о приостановке рекламы на территории России.

Временная приостановка

Команда Youtube объявила о временной приостановке монетизации каналов, о чем свидетельствует их сообщение.

Сообщение от Youtube Creators: В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и Youtube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу, и как следствие. авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры. полученные в России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России.

Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно.

Ситуация усугубляется тем, что для большинства вебмастеров заработок в Google Adsense составляет львиную долю доходов, а порой и единственный. В этой статье я расскажу вам об альтернативах контекстной рекламе Google.

Альтернативы Google Adsense

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) - самая очевидная замена Гугл Адсенс, но заработок от РСЯ в 5-10 раз меньше, что не может не огорчать. Если сайт не прошел модерацию в партнерской сети Яндекса, то следуют рассмотреть другие варианты получения дохода. Digital Caramel - рекламная сеть для монетизации вашего трафика. Перед регистрацией указываете e-mail и через некоторое время с вами связывается менеджер, который поможет при возникновении проблем с установкой рекламы. target.my.com - рекламная платформа с органичными рекламными блоками, но жесткая модерация отсеивает многие сайты. relap.io - проект vk для монетизации сайтов, предлагает полезные виджеты для извлечения дохода, среди них - рекомендательный контент, тесты и опросы. Установка в один клик. Lucky ads - тизерная сеть, которая отличается большой дружественностью к вебмастерам: сайты быстро проходят модерацию, блоки мгновенно начинают работать, персональный менеджер дает рекомендации. Ads2 - популярные тизеры, с которыми вы не раз встречались на новостных, развлекательных и сайтах женской тематики. Из минусов ads2 - строгая модерация сайтов, плюсы - дружественный интерфейс, простая настройка, быстрое начало показа рекламы. epn.bz - партнерская сеть с большим выбором офферов с оплатой за действия. Возможно рассмотреть пуши, но рекомендаций давать не буду, так как не использую данный вид заработка. Написание статей под тематические реферальные программы - это наиболее выгодный вид заработка после контекстной рекламы. Хорошо, что сейчас вариантов великое множество в интернете.

Надеюсь, что блокировка Google Ads - это временное явление, но уже сейчас нужно искать достойные аналоги монетизации.