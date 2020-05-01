Способ создания фейковых диалогов вк, инстаграм, фейсбук

Зачем создавать фейковые переписки? Это современный способ подачи юмористического материала. Такой, наглядный анекдот в виде диалога-переписки. Создав, такой мем в виде скриншота, вы можете разместить ее в своей социальной сети и повеселить друзей. Второе, более широкое направление, это создание юмористического контента для раскрутки групп и пабликов в социальных сетях или для наполнения собственного развлекательного сайта. Конечно, создавать такие прикольные СМС переписки или диалоги вконтакте, whatsapp, facebook и в других социальных сетях можно, используя графические редакторы, но это достаточно трудоемко. Можно писать сообщения другу по взаимной договоренности или для свой второй телефон, а затем делать скриншоты с мобильного . Но это достаточно трудоёмко, ниже приведены более простые способы для создания поддельных переписок.

Данный способ подойдет только для создание фейков-приколов в социальных сетях - вконтакте, фейсбук, одноклассники, инстаграм и других. В мессенджерах подобный трюк не работает (о них читайте ниже)

в браузере Google Chrome нужно выделить текст комментария, клик правой кнопкой мыши –> Просмотреть код…: Обратите внимание, что на ПК вы можете сделать скриншот мобильной версии, достаточно лишь при редактировании кода элемента нажать на значок мобильного симулятора. На скриншоте выше все подробно расписано. в браузере Opera – клик по тексту, клик правой кнопкой –> Проинспектировать элемент. в Mozilla Firefox – выделение, клик правой кнопкой мыши –> Исследовать элемент

Подробнее читайте про плагины, которые помогут вам изменить код



Откроется панель с кодом, где между тегами <span> и </span> будет находиться текст комментария, кликните по нему и изменить на свой текст. Таким же образом можно дать комментатору другое имя и даже заменить аватар.



Вот, что у меня получилось после изменений:



Создание фейков Whats App, Telegram, Viber

Для удобства редактирования сообщений из мессенджеров, проще запустить их на ПК-клиентах. Для Whats App - это Whats App Web, для Telegram - специальные web-сервисы, для вайбер также существует десктопная версия. Сделайте скриншот чата, на основе которого вы будете создавать фейк мем. Теперь вы можете отредактировать скрин в любом графическом редакторе. Для этих целей подойдет даже Paint.

Генераторы чатов

Для создания фейковой переписки существуют специальные онлайн генераторы:

https://ifaketextmessage.com/ - поддельное текстовое сообщение на телефоне (Whatsapp)

recitethis – сервис, предназначенный для добавления цитаты на картинку, но здесь имеется также шаблон с мобильным телефоном, где вы можете добавлять свои текстовые сообщения.

https://screenchat.live/ - создание поддельных СМС сообщений.

likerr – генератор надписей в стены Вконтакте, стены фейсбук и смс сообщений. Выберите на странице нужный шаблон и нажмите на кнопку “Создать свой фейк”

ifaketext – зарубежный сайт без регистрации и водяных знаках на скринах. Очень прост в использовании.

meme-arsenal.com - создание мема на основе шаблона мобильного устройства, чата или загрузить свой скриншот в качестве макета.Здесь вы можете создать смешные мемы диалогов на основе существующих трендов. Пример диалога между котами: "Наташ, ты спишь? Мы всё уронили". Шаблон по ссылке.



https://androidfaketextmessage.com/ - полноценный сервис для многофункционального создания переписки с фейком на андроид. На английском языке, но вы можете изменять всё - имя собеседника, уровень заряда батареи, сами сообщения, иконки на статусной строке и многое другое.

Приложения для создания чатов

WhatsFake - приложение для андроид и iOS, которое поможет вам создавать поддельные чаты в ватсап. Интерфейс приложения такой же, как в мессенджере, вы создаете ненастоящие профили - свой и собеседников и общаетесь с собой. Чтобы сделать скриншот, вам нужно лишь нажать на Меню -> Take ScreenShot.

Yazzy - другое не менее популярное приложение для создания смешных диалогов в вотсап, фейсбук, инстаграм, твиттер, СМС на айфоне, подделок в Гугл переводчике и поиске Google. Эта программа доступна только для андроид.

Fake Chat Simulator - генерируйте подделки, используя интерфейс Instagram, facebook, twitter, переводчик и создавай фальшивые системные уведомления. Только для андроид.

Примеры прикольных СМС сообщений



