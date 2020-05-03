Как сделать видео наоборот, или реверсию
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Реверс видео – обратное проигрывание очень просто делать с помощью специального приложения на android. Этот эффект используют для видео трюков и фокусов. Например, можно собрать разбитый стакан, брошенный предмет возвращается назад, интересны такие ролики с животными.
Сделать такой эффект очень просто, для этого не обязательно владеть специальными редакторами.
Сделать такой эффект очень просто, для этого не обязательно владеть специальными редакторами.
Реверс видео онлайн
Записать такое видео не получится, но вы можете перевернуть ролик задом наперед в онлайн сервисах:
- ezgif.com. Вам нужно лишь загрузить ролик и через некоторое время скачать обработку.
- clideo.com. Неплохой редактор с переворотом видео + возможно увеличить скорость при желании.
Как сделать видео наоборот на андроид
Реверс видео можно сделать в бесплатном приложении android – Reverse movie fx magic video. Скачать приложение с Google Play >>>
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Кроме создания обратного эффекта, приложение может обращать аудио, накладывать музыку, склеивать обращенные отрезок с оригиналом.
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Как сделать перемотку в приложении
- Скачиваем, устанавливаем и открываем приложение Reverse movie fx magic video
- Нажмите на иконку “Обратить” –> пуск
- Следующим вашим действием будет выбор – “Записать фильм “ (в том случае, если вы хотите создать новый фильм) или “Выбрать фильм” (из существующих) :
- Выбрать источник фильма –> Переходим:</br/>
- Выбираем файл, для которого будем делать обратный эффект,
- Выберите начальную и конечную точку видео, сдвигая ползунки на шкале времени, и нажмите на “Start”:
- Сохраняем изменения с нужными настройками:
- После окончания обработки, вы можете отправить на почту, выложить на Youtube (при условии установленного приложения), загрузить на облако (например, на яндекс диск или гугл диск) , а также видео наоборот автоматически сохранится в вашей медиа галерее.
Урок обратной съемки в помощью Inshot
Inshot - это приложение для адроид, также существует программа для ПК. В Inshot удобно делать реверс. Смотрите, как это сделать: