Как сделать видео наоборот, или реверсию

Реверс видео – обратное проигрывание очень просто делать с помощью специального приложения на android. Этот эффект используют для видео трюков и фокусов. Например, можно собрать разбитый стакан, брошенный предмет возвращается назад, интересны такие ролики с животными.

Сделать такой эффект очень просто, для этого не обязательно владеть специальными редакторами.

Реверс видео онлайн

Записать такое видео не получится, но вы можете перевернуть ролик задом наперед в онлайн сервисах:

ezgif.com. Вам нужно лишь загрузить ролик и через некоторое время скачать обработку. clideo.com. Неплохой редактор с переворотом видео + возможно увеличить скорость при желании.

Как сделать видео наоборот на андроид