Как сделать видео наоборот, или реверсию

от Опубликовано
Просмотрено: 166
Реверс видео – обратное проигрывание очень просто делать с помощью специального приложения на android. Этот эффект используют для видео трюков и фокусов. Например, можно собрать разбитый стакан, брошенный предмет возвращается назад, интересны такие ролики с животными.
Сделать такой эффект очень просто, для этого не обязательно владеть специальными редакторами.

Реверс видео онлайн

Записать такое видео не получится, но вы можете перевернуть ролик задом наперед в онлайн сервисах:

  1. ezgif.com. Вам нужно лишь загрузить ролик и через некоторое время скачать обработку.
  2. clideo.com. Неплохой редактор с переворотом видео + возможно увеличить скорость при желании.

Как сделать видео наоборот на андроид

Реверс видео можно сделать в бесплатном приложении android – Reverse movie fx magic video. Скачать приложение с Google Play >>>

Смотрите также лучшие приложения для блогера

Reverse movie fx magic video
Кроме создания обратного эффекта, приложение может обращать аудио, накладывать музыку, склеивать обращенные отрезок с оригиналом.

Вам будет также интересно: как писать наоборот и кверх ногами

Как сделать перемотку в приложении

  1. Скачиваем, устанавливаем и открываем приложение Reverse movie fx magic video
  2. Нажмите на иконку “Обратить” –> пуск
    Reverse video - видео наоборот
  3. Следующим вашим действием будет выбор – “Записать фильм “ (в том случае, если вы хотите создать новый фильм) или “Выбрать фильм” (из существующих) :
    выбрать фильм - Reverse video
  4. Выбрать источник фильма –> Переходим:</br/>
    источник фильма - работа в приложении Reverse video
  5. Выбираем файл, для которого будем делать обратный эффект,
  6. Выберите начальную и конечную точку видео, сдвигая ползунки на шкале времени, и нажмите на “Start”:
    реверс видео как сделать
  7. Сохраняем изменения с нужными настройками:
    настройки вывода фильма - видео задом наперед
  8. После окончания обработки, вы можете отправить на почту, выложить на Youtube (при условии установленного приложения), загрузить на облако (например, на яндекс диск или гугл диск) , а также видео наоборот автоматически сохранится в вашей медиа галерее.

Урок обратной съемки в помощью Inshot

Inshot - это приложение для адроид, также существует программа для ПК. В Inshot удобно делать реверс. Смотрите, как это сделать:

Пример

Клип время и стекло - Троль - видеоролик наоборот

Опубликовано Иванова Наталья

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *