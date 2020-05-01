Как распечатать страницу в разных браузерах

Google Chrome

Открываем страницу с важной информацией в браузере и нажимаем горячие клавиши CTRL + P. Автоматически появится окно Печать. Здесь вы можете выбрать принтер, указать, какие страницы нужно напечатать (номера), сколько копий требуется, раскладка (ориентация), цветность и дополнительные настройки скрываются под спойлером.

Дополнительные настройки:



- Размер бумаги (выбираем формат), число страниц на листе (сколько страниц с сайта будет помещено на лист бумаги при печати), качество, масштаб, выбор двусторонней печати, показывать колонтитулы и фон. Вы можете распечатать страницу в Google Chrome при помощи системного диалогового окна. Он вызывается горячими клавишами CTRL + Shift + P



Вы можете воспользоваться кнопкой "Настройки", чтобы указать параметры печати. Здесь печать вы можете выбрать из общедоступных ярлыков. Ярлык печати - это набор сохраненных параметров. Пример ярлыков: общая повседневная печать, двусторонная печать (дуплекс), печать презентаций и т.д. Еще один способ нахождения окна печати - это переход из меню (три вертикально расположенные точки в верхнем правом углу окна Google Chrome), далее ищем опцию "Печать...":



С помощью этих команд вызывается окно Печати, после чего алгоритм ваших действий не меняется.

Firefox

Очень часто возникает необходимость не только найти и прочитать нужную информацию в сети, но и распечатать. В этой статье пойдет речь не только о том, как распечатать страницу из интернета, а также о специальных виджетах и скриптах печати, которые блогер или вебмастер может вставить на страницы своего сайта или блога для удобства своих читателей.

Также, как и в Google Chrome, в Firefox вызвать окно печати можно с помощью клавиш CTRL + P. Появляется системное диалоговое окно. Действия в нём такие же, как я описывала выше. Выбираем принтер, заходим в настройки и определяем нужный ярлык (шаблон для печати). Вы можете вносить изменения в настройки ярлыка. Выберите, какие страницы вам требуются для печати, сколько копий. Запустите печать соответствующей кнопкой.

Другой способ вызова печати - Меню (три горизонтальные черты) -> Печать:



Появится строка с настройками сверху. Вам может пригодиться такая опция, как "Упростить", она существенно экономит расход бумаги, и контент страницы будет располагаться на листах более компактно. Нажмите для увеличения:

Internet Explorer

Нажмите сочетание клавиш CTRL + P и у вас появится окно:

Выберите принтер, ориентацию, количество копий, страницы для печати, масштаб, поля, колонтитулы. Если вам нужны расширенные возможности, то нажмите внизу окна на ссылку "другие параметры". И снова, по примеру предыдущих браузеров, окно печати в Internrt Explorer вызывается командой из меню "Печать".

Опера

Вызываем окно печати с помощью CTRL + P или командами "Меню" (иконка Оперы в левом верхнем углу браузера) -> Страницы -> Печать:

Само окно выглядит так:

Настройки всё те же, что и в других браузерах.

Яндекс браузер

Печать в Яндекс браузере начинаем с помощью горячих клавиш CTRL + P или команд "Меню" (три горизонтальные черты в правом верхнем углу) -> Дополнительно -> Печать:

Как распечатать страницу с помощью MS Word

Копируем фрагмент текста с картинками в любой текстовый редактор. Например, Microsoft Word Office. Для этого используем горячие клавиши Ctrl + C и Ctrl + V, после этого распечатываем страницу из интернета непосредственно из Word. Примените команды Файл –> Печать…

В этом случае у нас распечатается лишь нужная нам область - не будет рекламы, комментариев, ненужной информации. Вы можете без труда удалить лишние изображения, блоки текста, отформатировать на свой вкус, уменьшить шрифт, изображения так, чтобы сэкономить бумагу, сделать красиво и презентабельно.

Кроме Word вы можете использовать Open Office, LibreOffice и другие.

Распечатать картинку из интернета

Иногда нам нужно распечатать картинку из интернета без окружающего текста. Вы можете также использовать возможности своего браузера – кликните правой кнопкой мыши по картинке и выберите пункт “Открыть” (в Opera), “Открыть картинку в новой вкладке” (В Google Chrome) или “Печать изображения” (в Internet Explorer). Еще картинку можно распечатать, предварительно сохранив ее на своем компьютере.

- В Opera - клик правой кнопкой мыши по картинке и выбор пункта “Сохранить изображение как...”,

- в Google Crome - кликаем по изображению правой кнопкой мышки и жмем на “Сохранить картинку как…”,

- в Internet Explorer – то же самое, но выбираем пункт “Сохранить изображение как…”.

- в Firefox - клик правой кнопкой мыши -> Сохранить изображение как...

- в Яндекс Браузере, в Egle и других действуем аналогично.

Далее открываем картинку в любом проводнике или программах, таких как Word Offise или в Paint через команды Файл –> Открыть и печатаем изображение (как распечатать изображение в Word описано выше).



Распечатать вебстраницу без рекламы

В интернете есть специальный сервис, позволяющий не только распечатывать веб страницы целиком, но и отдельные ее части. Этот сервис называется Printwhatyoulike. Здесь вы можете не только распечатать выбранные фрагменты, но и сохранить их в формате html или pdf.



Хоть сервис и англоязычный, здесь все достаточно просто. Введите в предложенную на сайте адресную строку адрес веб страницы и нажмите кнопку “Start”. Кликайте мышкой и выбирайте необходимые фрагменты текста и понравившиеся картинки. Они будут выделяться желтым цветом. В настройках вы можете изменить размер текста (text size) , выбрать шрифт (font), убрать фон (Background: Hide), убрать видимость картинок (Images: Hide), убрать свободные поля сайта (Margins: Hide). Нажмите Print, чтобы запустить печать. Для того, чтобы сохранить страницу в PDF, нажмите на кнопкуSave as.. и в выпадающем меню выберите пункт “PDF”. Этот сервис поможет вам легко распечатать только самую важную информацию с сайта без лишних элементов.

У этого сервиса имеется расширение для Google Chrome. Поможет отсечь рекламу установка плагина adblock или включение специального блокировщика рекламы в вашем антивируснике. Поможет распечатать страницу без рекламы и без лишнего содержимого специальное расширение для браузера HP Smart Print. Скачать для Google Chrome. Выделяйте мышкой блоки, которые вы не хотите распечатывать. Так вы сэкономите краску и бумагу. Для Оперы незаменимо расширение Hide Print (Установить). Только пользоваться им нужно немного иначе. Клик по блоку html на сайте, который нужно скрыть, клик правой кнопкой мыши, далее выбрать команду из диалогового окна "Hide print" -> Hide this html element.

Распечатать HTML-документ

HTML документ - это, по сути, та же веб-страница, и открыть такой документ можно в любом браузере, чтобы затем применить функцию печати любым удобным для вас способом.

Вы можете преобразовать HTMl-документ в PDF, используя специальный сервис 24 PDF Tools и уже позже распечатать, используя расширенные возможности печать данного формата.

Adobe Acrobat Pro имеет встроенную функцию преобразования веб-страницы в PDF-файл. Для этого нажмите "Создать"- > PDF из веб-страницы -> указать адрес страницы из интернета -> Создать.

Даже без преобразования в PDF, HTML-файлы открывают программы для работы с PDF, такие как PDF-exchange.

Установка кнопки "Распечатать" на сайт

Последнее, о чем я хотела написать в этой статье – это как установить кнопку Распечатать на страницы своего сайта или блога. Вы можете вставить ссылку распечатать в тело статьи. Ее код возьмите отсюда:

<a href=# onClick='window.print()'>распечатать</a>

Слово “распечатать” вы можете заменить на свое или вставить код любой картинки.

Например,

Код картинки

<a href=# onClick='window.print()'><img src="http://www.tophometours.com/images/printer_friendly_icon.gif">

</a>

Вы можете поставить кнопку распечатать.