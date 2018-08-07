Как перевести PDF в Doc
Программа PDF to X переводит PDF в другие форматы, а именно — в Doc (формат word) или rtf (wordpad), в JPF (изображение), TXT (текстовый документ), HTML (в форматы веб-страниц). Все преобразования можно проводить в пакетном режиме.
Программа очень проста в работе.
Официальная страница - https://www.pdf-helper.com/pdf-to-x/
Стоимость программы 39,9$
Плата разовая, лицензия пожизненная.
Для сравнения могу привести другие конвертеры PDF:
- Candy PDF
- iCareAll PDF Converter
На мой взгляд самый лучший из них Candy PDF, но и стоит он дороже (59$).
Как работать в программе PDF to X
- Запускаем программу
- Выбираем в какой формат вам нужно конвертировать PDF документ. Например, PDF to doc
- При необходимости выбираем много PDF файлов
- Применяем настройки — выбираем выходной формат (doc или rtf) и путь сохранения файла.
- Нажимаем на кнопку «Преобразовать всё»,
- Наслаждаемся результатом.