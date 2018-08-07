Как перевести PDF в Doc

от Опубликовано
программа PDF to X
Программа PDF to X переводит PDF в другие форматы, а именно — в Doc (формат word) или rtf (wordpad), в JPF (изображение), TXT (текстовый документ), HTML (в форматы веб-страниц). Все преобразования можно проводить в пакетном режиме.
Программа очень проста в работе.
Официальная страница - https://www.pdf-helper.com/pdf-to-x/
Стоимость программы 39,9$
Плата разовая, лицензия пожизненная.
Для сравнения могу привести другие конвертеры PDF:

На мой взгляд самый лучший из них Candy PDF, но и стоит он дороже (59$).

Как работать в программе PDF to X

  1. Запускаем программу
  2. Выбираем в какой формат вам нужно конвертировать PDF документ. Например, PDF to doc
    Как перевести PDF в DocКак перевести PDF в Doc
  3. При необходимости выбираем много PDF файлов
  4. Применяем настройки — выбираем выходной формат (doc или rtf) и путь сохранения файла.
  5. Нажимаем на кнопку «Преобразовать всё»,
  6. Наслаждаемся результатом.
    PDF to X

Опубликовано Иванова Наталья

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