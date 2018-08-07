Как перевести PDF в Doc

Candy PDF

iCareAll PDF Converter

Программа PDF to X переводит PDF в другие форматы, а именно — в Doc (формат word) или rtf (wordpad), в JPF (изображение), TXT (текстовый документ), HTML (в форматы веб-страниц). Все преобразования можно проводить в пакетном режиме.Программа очень проста в работе.Официальная страница - https://www.pdf-helper.com/pdf-to-x/ Стоимость программы 39,9$Плата разовая, лицензия пожизненная.Для сравнения могу привести другие конвертеры PDF:

На мой взгляд самый лучший из них Candy PDF, но и стоит он дороже (59$).

Как работать в программе PDF to X