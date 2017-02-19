Перевод английского аудио в текст — лучшие аудио переводчики

Итак, теперь рассмотрим поэтапно процесс преобразования английской речи в текст при помощи указанного сервиса. Предположим, что у вас файл mp3. Значит, вам сначала нужно сконвертировать файл при помощи сервиса online-audio-converter.com. Вам нужно открыть аудиофайл, выбрать расширение, в которое необходимо сконвертировать (wav) и нажать кнопку “Конвертировать”.



после завершения конвертации скачайте файл:



Второй шаг – собственно перевод английского аудио в текст на сервисе speech-to-text-demo. Перейдите на этот сервис, нажмите на кнопку “Upload audio file” (загрузить аудио файл) и выберите из папки вашего компьютера сконвертированный в wav, flac или opus аудио файл. Через некоторое время в окне появится текст аудио.

Пример:

