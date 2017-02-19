Перевод английского аудио в текст — лучшие аудио переводчики
Существует несколько способов перевести аудио с английского языка на русский. Для этого мы не будет устанавливать никаких программ, воспользуемся лишь сервисами, имеющимися в интернете. Это аудио переводчики, их еще называют голосовыми переводчиками. В этой статье я расскажу вам несколько способов перевода, они сильно отличаются друг от друга по технике. Вы выберите тот способ, который вам придется больше по душе.
В каких случаях нам требуется перевести английскую речь на русский? Это может быть обучающий видеоролик или другое англоязычное видео вы можете слушать радио на английском языке, или слушать аудиокурсы, понимать о чем поется в английских песнях. Кроме того, это послужит хорошим подспорьем для изучения английского языка. Пользуясь этими сервисами и практикуясь в переводе ангийского аудио, вы вскоре поймете, что гораздо лучше стали понимать английскую речь на слух. Эти же сервисы помогут вам легко переводить английские видеоролики, но вначале вам нужно будет вырезать аудио из видео (в этом вам поможет простой сервис и моя статья по ссылке ). Вам пригодиться также информация о том, как переводить статьи.
5 способов перевода английского аудио на русский
- Использование Гугл Переводчика или Яндекс Переводчика. Этот способ хорош тем, что вы одновременно можете получить, как английский текст, так и его перевод. Настройте переводчик – над левым окном установите исходный язык аудио (английский), а над правым – язык, на который необходимо перевести (русский). Под левым окном переводчика нажмите на микрофон, разрешите использование микрофона, поднесите микрофон к колонкам, включите аудио и наслаждайтесь 😉
Подобным образом вы можете работать и с переводчиком от Яндекса:
- Еще один очень удобный сервис для распознавания речи и мгновенного перевода — speechlogger.appspot.com. Выставьте настройки – исходный язык, авто пунктуация, язык перевода, далее также нужно поднести микрофон к колонкам, включить аудио и нажать на иконку “Микрофона”.
- С использованием speechpad.ru
По работе с этим сервисом много инструкций в интернете. Особенно часто его используют для перевода речи в текст. Мы же будем использовать его для автоматического перевода. Перейдите на сервис speechpad, нажмите на кнопку +перевод, как показано на скриншоте ниже:
Теперь выставьте настройки, как у меня на скриншоте:
1. Включите микрофон,
2. разрешите использование микрофона на сайте spechpad,
3. поднесите микрофон к колонкам,
4. Включите аудиозапись (или видео) с английской речью.
- Второй вариант перевода английского аудио в текст – онлайн сервис dictation.io. Поднесите микрофон к колонкам, включите аудиозапись на английском языке и нажмите на сервисе кнопку “Start dictation”. После завершения записи нажмите “stop dictation”. Сохранить текст можно, нажав на кнопку “save”. Запись сохраниться в текстовом файле txt.
- Больше всего мне нравится третий вариант преобразования английской речи в текст. Перейти на сервис онлайн speech-to-text-demo. Он хорош тем, что не обязательно нужно проигрывать аудиофайл, хотя такая функция в сервисе тоже имеется. Благодаря этому, вы можете переводить аудио в текст в абсолютной тишине, если это требуется, например, если вы привыкли работать по ночам. Вторым вариантом является простая загрузка аудиофайла на сервис, где он автоматически распознается и будет переведен в текстовый файл. Однако не любой аудиофайл можно загрузить на сервис. Поддерживаются только расширения .wav, .flac, или .opus. Файл mp3 загрузить не получится, но и здесь есть выход – вам нужно всего лишь воспользоваться любым аудиоконвертером, можно тоже онлайн. Рекомендую для конвертации аудио в другой формат сервис — online-audio-converter.com.
Итак, теперь рассмотрим поэтапно процесс преобразования английской речи в текст при помощи указанного сервиса. Предположим, что у вас файл mp3. Значит, вам сначала нужно сконвертировать файл при помощи сервиса online-audio-converter.com. Вам нужно открыть аудиофайл, выбрать расширение, в которое необходимо сконвертировать (wav) и нажать кнопку “Конвертировать”.
после завершения конвертации скачайте файл:
Второй шаг – собственно перевод английского аудио в текст на сервисе speech-to-text-demo. Перейдите на этот сервис, нажмите на кнопку “Upload audio file” (загрузить аудио файл) и выберите из папки вашего компьютера сконвертированный в wav, flac или opus аудио файл. Через некоторое время в окне появится текст аудио.
Пример:
8 ответов к «Перевод английского аудио в текст — лучшие аудио переводчики»
Спасибо Автору. Прекрасная и полезная статья
ничего из вышеописанного не распознаёт голос английский
Unknown, значит плохо прочитали инструкцию. Сервисами нужно уметь пользоваться. Я так переводила ребенку английские аудио. Особенно спасает Google переводчик и Speech to Text.
Спасибо!
Thunder — Imagine Dragons не смог перевести
Песни не все переводчики способны перевести, но в интернете много сайтов с переводами песен!
Спасибо большое за статью. Мне больше всего понравился вариант, описанный в п.5. Он самый длинный по времени, но самый качественный оказался.
5 вариант идеальный