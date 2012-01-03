Вырезаем снежинки онлайн

Как вырезать бумажную снежинку по шаблону

Сложите лист бумаги, как показано в генераторе (или смотрите видео). Далее вырезайте узор по краям сложенного листа. Чем сложнее и замысловатее будет узор, тем красивее получится наша снежинка. Некоторые сайты даже предлагают схемы для вырезания снежинок. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное – проявить фантазию. После того, как вы вырежете снежинку онлайн, вы можете ее сохранить на свой компьютер в формате jpeg. На сервисе вам также предложат скачать снежинку в eps для последующей обработке в Photoshop или Illustrator, но у меня это так и не вышло, равно как и то, чтобы мне прислали ее по электронной почте. Может, получиться у вас.

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как я сделала скриншоты

Еще очень удобно создавать схемы снежинок, используя этот сервис. Я сделала скриншоты и немного обработала их в фотошопе получила схемы снежинок. Как складывать лист перед вырезанием смотрите на видео или в генераторе.