Вырезаем снежинки онлайн

от Опубликовано

Генераторы для вырезания снежинок

  1. http://rectangleworld.com/PaperSnowflake/
    Это простой сайт, где вы можете. Кнопкой add вы добавляете разрезы на свернутом листе бумаги. Как только макет будет готов, нажмите на кнопку "make snowflake". И вы увидите результат.
  2. www.gismeteo.ru/cards/flakes/
    На отечественном сайте прогноза погоды Гисметео есть также генератор снежинок. Нажмите на кнопку "Вырезать" и приступайте к изготовлению виртуальной снежинки. Вам будут предложены шаблоны пятиконечной или шестиконечной снежинок. Доступны инструменты - ножницы, резак, формы. Применяйте заливку цветом или градиентом. Кроме того, на сайте есть целый каталог снежинок. Применив фильтр, вы можете отобразить новые, случайные или популярные снежинки.
  3. https://snowflakes.barkleyus.com/
    Хочу рассказать вам еще об одном онлайн-генераторе, в котором можно вырезать снежинку. Если вы еще не умеете вырезать снежинки из бумаги, то на этом сервере вы наглядно увидите как нужно складывать бумагу перед тем, как приступить к вырезанию узора на снежинке. Для того, чтобы в вашем браузере работал сервис, у вас должен быть установлен Adobe Flash 6. Просто загрузите его и установите двойным щелчком по файлу exe.
    Сложите лист бумаги, как показано в генераторе (или смотрите видео). Далее вырезайте узор по краям сложенного листа. Чем сложнее и замысловатее будет узор, тем красивее получится наша снежинка. Некоторые сайты даже предлагают схемы для вырезания снежинок. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное – проявить фантазию. После того, как вы вырежете снежинку онлайн, вы можете ее сохранить на свой компьютер в формате jpeg. На сервисе вам также предложат скачать снежинку в eps для последующей обработке в Photoshop или Illustrator, но у меня это так и не вышло, равно как и то, чтобы мне прислали ее по электронной почте. Может, получиться у вас.
    Генератор снежинок англоязычный, но здесь все понятно. Сначала вам предложат создать свою снежинку (кликните по Make your own snowflake), затем предложат сложенный лист бумаги и ножницы. Чтобы ножницы резали бумагу, нужно кликнуть ими первый раз по краю сгиба бумаги, затем уже вырезать узор. Отмена последнего действия – Undo, шаг вперед – redo, просмотр снежинки Preview Flake. После просмотра снежинки вы можете ее сохранить – Save My Flake. Введите свое имя и нажмите submit. Посмотрите видео как делать снежинки:
  4. http://grenkin.github.io/snow/
    Простой сервис, где вы можете создать схему снежинки и вырезать её онлайн. Перед вами есть заготовка снежинки. Нажмите курсором на точку и потяните в сторону - так вы переместите точку и измените макет.

Как вырезать бумажную снежинку по шаблону

Сложите лист бумаги, как показано в генераторе (или смотрите видео). Далее вырезайте узор по краям сложенного листа. Чем сложнее и замысловатее будет узор, тем красивее получится наша снежинка. Некоторые сайты даже предлагают схемы для вырезания снежинок. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное – проявить фантазию. После того, как вы вырежете снежинку онлайн, вы можете ее сохранить на свой компьютер в формате jpeg. На сервисе вам также предложат скачать снежинку в eps для последующей обработке в Photoshop или Illustrator, но у меня это так и не вышло, равно как и то, чтобы мне прислали ее по электронной почте. Может, получиться у вас.

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Еще очень удобно создавать схемы снежинок, используя этот сервис. Я сделала скриншоты и немного обработала их в фотошопе получила схемы снежинок. Как складывать лист перед вырезанием смотрите на видео или в генераторе.

схемы вырезания снежинок
Способы вырезания снежинок

Опубликовано Иванова Наталья

17 ответов к «Вырезаем снежинки онлайн»

  3. В генераторе можно составить даже свои схемы снежинок, а потом выложить на женском блоге. Быстро и интересно. Это так — в качестве идеи.

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  4. я нашла у вас ссылку
    на сайт с блогами
    но к сожалению по-моему он больше не обновляется
    у меня не получилось добавить свой блог

    и я решила создать справочник блогов
    я заношу описание блога, ссылку и скриншот,
    а тот, чей блог я занесла размещает на справочник ссылку, чтобы справочник получал
    распространение и пополнялся.

    Сделала я его на этой платформе.
    Никаких вирусов, все блоги я сама проверяю
    и смотрю…

    Вы можете помочь в развитии?
    посмотреть справочник можете тут

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  5. Справочник создан буквально вчера, я все же не обладаю провалами в памяти, чтобы не помнить события такой давности. Кроме того, принадлежит вам… Раскручивайте, может тогда люди и потянуться 😉

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  6. при чем тут провалы в памяти??
    я нашла ссылку у вас
    вы размещали давно
    сайт о блогах

    но он почему-то не работает
    и я решила создать альтернативу,
    которая будет работать.
    Просто попросила о помощи, хотела разместить в нем и вашу анкету.

    И что значит "раскручивайте".
    Он что, юла, чтобы раскручивать? Выражайтесь конкретнее.

    Принадлежит мне…
    И что же???
    Он используется только для публикации данных о блогах!!!!

    Ответить

  7. капитан очевидность "создан буквально вчера"
    Он не буквально ОН СОЗДАН ВЧЕРА

    а я сначала говорила о другом сайте
    который ЗАТУХ
    а идея хорошая
    и надо развивать

    Ответить

  8. "раскручивайте, может тогда люди потянутся"
    Я и раскручиваю. Но что-то не тянутся.
    вы не тянетесь.
    кто-то другой не тянется.
    И так каждый.

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  9. Sappy, вы создали его вчера и хотите, чтобы люди сразу потянулись? Идея, конечно, хорошая, но не новая. Много таких уже блогов и сайтов. Никто не будет размещать ссылки на нулевой блог. Всем нужны показатели или хотя бы посещаемость. Попробуйте пока не просить обязательной обратной ссылки, просите взамен ретвит или ссылку с социальной сети для начала. Когда раскрутитесь, тогда можно уже и требования ужесточать. Удачи 😉

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  10. НЕ видела таких РАБОТАЮЩИХ блогов и сайтов
    и без ссылок не получится добиться посещаемости и увеличения заявок

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  13. Кстати вы у меня следующий претендент на ссылку с блога по количеству комментариев, написанных до 1 января 2012 года (читай акцию). Поставлю ссылку в следующей записи, но и от добавления в ваш справочник не откажусь 😉

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  14. ну если я буду победителем в акции и получу ссылку, то вас размещу в тот блог 😀
    мне не трудно
    главное собрать справочник

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  16. Sappy, ссылку ты уже добилась. Акция уже кончилась 😉 Я ее не раскручивалась, поэтому комментариев было немного. Ты попала в список победителей еще до Нового года, но ссылку как и обещала размещаю в первые дни новогодних праздников. Значит, договорились 😉

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