Вырезаем снежинки онлайн
Генераторы для вырезания снежинок
- http://rectangleworld.com/PaperSnowflake/
Это простой сайт, где вы можете. Кнопкой add вы добавляете разрезы на свернутом листе бумаги. Как только макет будет готов, нажмите на кнопку "make snowflake". И вы увидите результат.
- www.gismeteo.ru/cards/flakes/
На отечественном сайте прогноза погоды Гисметео есть также генератор снежинок. Нажмите на кнопку "Вырезать" и приступайте к изготовлению виртуальной снежинки. Вам будут предложены шаблоны пятиконечной или шестиконечной снежинок. Доступны инструменты - ножницы, резак, формы. Применяйте заливку цветом или градиентом. Кроме того, на сайте есть целый каталог снежинок. Применив фильтр, вы можете отобразить новые, случайные или популярные снежинки.
- https://snowflakes.barkleyus.com/
Хочу рассказать вам еще об одном онлайн-генераторе, в котором можно вырезать снежинку. Если вы еще не умеете вырезать снежинки из бумаги, то на этом сервере вы наглядно увидите как нужно складывать бумагу перед тем, как приступить к вырезанию узора на снежинке. Для того, чтобы в вашем браузере работал сервис, у вас должен быть установлен Adobe Flash 6. Просто загрузите его и установите двойным щелчком по файлу exe.
Сложите лист бумаги, как показано в генераторе (или смотрите видео). Далее вырезайте узор по краям сложенного листа. Чем сложнее и замысловатее будет узор, тем красивее получится наша снежинка. Некоторые сайты даже предлагают схемы для вырезания снежинок. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное – проявить фантазию. После того, как вы вырежете снежинку онлайн, вы можете ее сохранить на свой компьютер в формате jpeg. На сервисе вам также предложат скачать снежинку в eps для последующей обработке в Photoshop или Illustrator, но у меня это так и не вышло, равно как и то, чтобы мне прислали ее по электронной почте. Может, получиться у вас.
Генератор снежинок англоязычный, но здесь все понятно. Сначала вам предложат создать свою снежинку (кликните по Make your own snowflake), затем предложат сложенный лист бумаги и ножницы. Чтобы ножницы резали бумагу, нужно кликнуть ими первый раз по краю сгиба бумаги, затем уже вырезать узор. Отмена последнего действия – Undo, шаг вперед – redo, просмотр снежинки Preview Flake. После просмотра снежинки вы можете ее сохранить – Save My Flake. Введите свое имя и нажмите submit. Посмотрите видео как делать снежинки:
- http://grenkin.github.io/snow/
Простой сервис, где вы можете создать схему снежинки и вырезать её онлайн. Перед вами есть заготовка снежинки. Нажмите курсором на точку и потяните в сторону - так вы переместите точку и измените макет.
Как вырезать бумажную снежинку по шаблону
Сложите лист бумаги, как показано в генераторе (или смотрите видео). Далее вырезайте узор по краям сложенного листа. Чем сложнее и замысловатее будет узор, тем красивее получится наша снежинка. Некоторые сайты даже предлагают схемы для вырезания снежинок. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное – проявить фантазию. После того, как вы вырежете снежинку онлайн, вы можете ее сохранить на свой компьютер в формате jpeg. На сервисе вам также предложат скачать снежинку в eps для последующей обработке в Photoshop или Illustrator, но у меня это так и не вышло, равно как и то, чтобы мне прислали ее по электронной почте. Может, получиться у вас.
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Еще очень удобно создавать схемы снежинок, используя этот сервис. Я сделала скриншоты и немного обработала их в фотошопе получила схемы снежинок. Как складывать лист перед вырезанием смотрите на видео или в генераторе.
|Способы вырезания снежинок
17 ответов к «Вырезаем снежинки онлайн»
интересная штука,повырезала те варианты,которые ножницами не получалось!!!Красиво!!!
Спасибо. Интересно:)
В генераторе можно составить даже свои схемы снежинок, а потом выложить на женском блоге. Быстро и интересно. Это так — в качестве идеи.
я нашла у вас ссылку
на сайт с блогами
но к сожалению по-моему он больше не обновляется
у меня не получилось добавить свой блог
и я решила создать справочник блогов
я заношу описание блога, ссылку и скриншот,
а тот, чей блог я занесла размещает на справочник ссылку, чтобы справочник получал
распространение и пополнялся.
Сделала я его на этой платформе.
Никаких вирусов, все блоги я сама проверяю
и смотрю…
Вы можете помочь в развитии?
посмотреть справочник можете тут
Справочник создан буквально вчера, я все же не обладаю провалами в памяти, чтобы не помнить события такой давности. Кроме того, принадлежит вам… Раскручивайте, может тогда люди и потянуться 😉
при чем тут провалы в памяти??
я нашла ссылку у вас
вы размещали давно
сайт о блогах
но он почему-то не работает
и я решила создать альтернативу,
которая будет работать.
Просто попросила о помощи, хотела разместить в нем и вашу анкету.
И что значит "раскручивайте".
Он что, юла, чтобы раскручивать? Выражайтесь конкретнее.
Принадлежит мне…
И что же???
Он используется только для публикации данных о блогах!!!!
капитан очевидность "создан буквально вчера"
Он не буквально ОН СОЗДАН ВЧЕРА
а я сначала говорила о другом сайте
который ЗАТУХ
а идея хорошая
и надо развивать
"раскручивайте, может тогда люди потянутся"
Я и раскручиваю. Но что-то не тянутся.
вы не тянетесь.
кто-то другой не тянется.
И так каждый.
Sappy, вы создали его вчера и хотите, чтобы люди сразу потянулись? Идея, конечно, хорошая, но не новая. Много таких уже блогов и сайтов. Никто не будет размещать ссылки на нулевой блог. Всем нужны показатели или хотя бы посещаемость. Попробуйте пока не просить обязательной обратной ссылки, просите взамен ретвит или ссылку с социальной сети для начала. Когда раскрутитесь, тогда можно уже и требования ужесточать. Удачи 😉
НЕ видела таких РАБОТАЮЩИХ блогов и сайтов
и без ссылок не получится добиться посещаемости и увеличения заявок
И вы решили что кто-то должен раскручивать ваш блог? Вы сами должны позаботится о ссылках.
вот я и забочусь
Кстати вы у меня следующий претендент на ссылку с блога по количеству комментариев, написанных до 1 января 2012 года (читай акцию). Поставлю ссылку в следующей записи, но и от добавления в ваш справочник не откажусь 😉
ну если я буду победителем в акции и получу ссылку, то вас размещу в тот блог 😀
мне не трудно
главное собрать справочник
Тогда я пошла добиваться ссылку законным методом 😀
Sappy, ссылку ты уже добилась. Акция уже кончилась 😉 Я ее не раскручивалась, поэтому комментариев было немного. Ты попала в список победителей еще до Нового года, но ссылку как и обещала размещаю в первые дни новогодних праздников. Значит, договорились 😉
значит да))